Masterchef kim elendi? 31 Ekim 2021 Masterchef'te kim gitti?

31 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesinde, ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından seçilen eleme adayları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu elenen isim olmamak için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünleri en başarılı şekilde yapabilmek için kıran kırana mücadele verdi.

Kritik eleme gecesinde ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçimi olan haş haş ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Potada yer alan 6 eleme adayı ilk safhada potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi.

HASAN, BURCU VE ARAZ POTADAN ÇIKTI!

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen kritik eleme gecesinde eleme adaylarına haş haş ana ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şeflerin tadım ve değerlendirme süreçlerinin sona ermesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamayı başaran Hasan, Araz, Burcu eleme potasından kurtularak, yarışmaya 1 hafta daha devam etme hakkına sahip oldu.

HASAN KAŞIK ATTIRDI!

Haş haş ana ürünüyle yaptığı yemekle şeflerin beğenisini toplayan Hasan, ilk eleme turunun en başarılı tabağını yaptı. Danilo şef, Hasan'ın tabağına kaşık attı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda hazırladıkları tabakla Mehmet, Danilo ve Somer şefleri etkileyemeyen Ateş, Mert, Safanur 2. eleme oyunu için bir kez daha tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Jüri şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu haftanın MasterChef'e veda eden ismi Ateş oldu.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir'den katıldı. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.

Ateş Durukan'ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil olmuştu.