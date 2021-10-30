Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim 26. bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

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atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, 26. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 26. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 26. ve en son yayınlanan bölümü...

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"Ama sen yılma, durma, koş, erguvanlar içine doğ…"

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM 27. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM 27. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE