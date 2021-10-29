Kim Milyoner Olmak İster? CANLI İZLE - atv CANLI HD izle

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara geliyor. Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster?, bir birinden farklı birçok yarışmacı ve zor sorularıyla 29 Ekim Cuma akşamına renk katacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? TÜM BÖLÜMLERİ İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? SON BÖLÜMÜ İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ PARA AĞACI SİSTEMİ!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

"Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, 29 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? TÜM BÖLÜMLERİ İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? SON BÖLÜMÜ İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!