MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonucunda yapılması istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Danilo Şef'in hazırladığı tabağı en başarılı şekilde yapmak için mücadele vererek eleme adayı olmamak için mücadele verdi.





İşte MasterChef 2021 son bölümüyle ilgili tüm bilgiler:

26 Ekim 2021 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı.

Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhası Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Ardından takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.

KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların ürünlerini değerlendirdikten sonra sıra dokunulmazlık oyununu kazananın açıklanmasına geldi. Ürün bazında açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunundan başarılı olamayan mavi takım üyeleri eleme adayı oyununda bir kez daha tezgah başına geçerek Danilo Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın tabağı hazırlamak için bir kez daha tezgah başında kozlarını paylaştı. Hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadımının yapılması sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan Safanur bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Safanur ilk eleme adayı olarak Araz'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylama sonrasında Hasan olarak seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM: Ateş, Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM: Pelin, Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara