Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 19. bölüm izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. 26 Ekim Salı günü ekranlara gelen Ada Masalı'nın 19. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Ada Masalı son bölüm bilgileri...

Ada Masalı 19. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/son-bolum

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https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

Ada Masalı 19. Bölüm Konusu;

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran'ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.

Ada Masalı 19. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/son-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali