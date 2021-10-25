Masumlar Apartmanı dizisi SON BÖLÜM İZLE - MASUMLAR APARTMANI İZLE 44. bölüm (TRT 1)

Masumlar Apartmanı 44. BÖLÜM CANLI İZLE / Masumlar Apartmanı 44. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 26 Ekim Salı günü ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı 44. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri; Masumlar Apartmanı Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Masumlar Apartmanı 44. BÖLÜM FULL İZLE /

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

MASUMLAR APARTMANIU 44. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 44. Bölüm fragmanı yayında!

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1