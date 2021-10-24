Yargı 6. Bölüm izle | Yargı yeni bölüm Youtube'dan izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 24 Ekim Pazar günü ekranlara gelen Yargı 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 6. Bölüm yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor! Yargı 6. bölüm haberimizde...

Yargı 6. BÖLÜM İZLE / Yargı 6. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-6-bolum-6-bolum-full-izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 24 Ekim Pazar günü ekranlara gelen Yargı 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 6. Bölüm yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor! Yargı 6. bölüm haberimizde...

Yargı 6. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-6-bolum-6-bolum-full-izle



Yargı 6. Bölüm yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor!

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

Yargı yeni bölümü yayında!

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-6-bolum-6-bolum-full-izle