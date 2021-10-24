24 Ekim 2021 MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de kim gitti?

MasterChef Türkiye'nin 9. haftasında elenen isim belli oldu. Eleme potasındaki yarışmacılar için zorlu mücadele Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ayva ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeği oyunuyla başladı. 6 eleme adayı en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak için kritik eleme gecesinde hünerlerini göstermek için tezgah başına geçti.



HASAN, SERGEN VE DİLARA POTADAN ÇIKTI!

Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda potada yer alan yarışmacılar Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından Hasan, Sergen, Dilara eleme potasından çıkan isimler oldu ve MasterChef 2021'de 1 hafta daha yarışmaya hak kazandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Emre, Pelin ve Rabia, 2. eleme oyununda başarılı olabilmek için bir kez daha tezgah başına geçerek Somer Şef'in imza tabağı kadayıflı karidese en yakın tabağı hazırlamak için kıran kırana bir mücadele verdi. Verilen süre sonunda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Rabia olarak seçildi ve bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.