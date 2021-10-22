MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Potaya kimler gitti? İşte yanıtı...

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, haftanın sonuncu takım oyunu da oynandı. Daha önce iki takım oyununu kazanan kırmızılar, bu kez Karaman'da gerçekleştirilen dış çekimde kaybeden taraf oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takım haftanın üçüncü ve son oyununu kaybetti ancak haftayı 2-1 galip kapattı. Öte yandan kaybedilen oyun sonrası dokunulmazlık almak için kırmızı takımda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kırmızı takımda dokunulmazlığı alan isim Eren olurken potaya ise direkt olarak Pelin'i gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? POTADA HANGİ İSİMLER VAR?

MasterChef'te kırmızı takımın kaybetmesinin ardından son eleme adayları da bu takımdan çıktı. Eren'in dokunulmazlığı alarak Pelin'i potaya göndermesi sonrası takım oylamasına geçildi. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Emre de bu hafta eleme potasında yarışacak adaylar arasında yer aldı. Bilindiği gibi daha önce iki oyun kaybeden mavi takımdan Dilara, Rabia, Hasan ve Sergen de eleme potasına giden diğer isimler olmuştu. Yapılacak eleme oyununun ardından bir isim bu hafta yarışmaya veda edecek.