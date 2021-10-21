Şalvarını giydi zeytin topladı! İşte Burcu Biricik'in o halleri

Son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda' dizisindeki 'Boncuk' karakteriyle Türkiye gündemine otururken, şu sıralar ise 'Camdaki Kız' dizisinin baş karakteri olan 'Nalan'ı canlandırıyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Biricik, sosyal medyada da oldukça aktif...

Instagram'da 3.1 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, son olarak başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Burcu Biricik, hafta sonu İstanbul'dan kaçarak soluğu Ayvalık'ta aldı.

Geçtiğimiz hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte Küçükköy'de geçiren Biricik, başına yemeni bağlayıp, şalvar giydi. Keyifli vakit geçiren 32 yaşındaki oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Makyajsız haliyle paylaşımda bulunan Burcu Biricik'in doğal güzelliği binlerce beğeni aldı.