Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim 25. Bölüm CANLI İZLE (ATV izle)

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Kardeşlerim CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (25. BÖLÜM)

İşte Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı



Kardeşlerim SON BÖLÜM 65. BÖLÜM FULL İZLE



"Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!"

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.





KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)



