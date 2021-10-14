Masterchef kim kazandı, masterchef kim potada 15 Ekim

Kırmızı ve mavi takım, yeni dış oyunu için Mardin'de tezgah başına geçti. 5 eleme adayı ardından 14 Ekim'de de yeni eleme adayları çıkarılıyor. Şef Ömür Akkor'un enfes tarifleri MasterChef yarışmacıları tarafından yapıldı. İşte, MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim...

MASTERCHEF 14 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gerçekleştirilen iki takım oyununu da kırmızı takım kazanmış ve mavi takımdan eleme adayları çıkarılmıştı. Yarışmacılar; yumurtalı Urfa köfte, şiveydiz, duvaklı pilav, Kilis tava, Kahiye tatlısından oluşan menüyü yaptı. Mavi takım son takım oyununu kazandı ve haftayı 2-1 yenik kapattı.

Kırmızı takım kızartma konsepti ile yaratıcılık turuna oyunu oynandı. Yaratıcılık oyununda finale kalan isimler Sergen ve Dilara oldu. Şeflerin seçimiyle de Dilara yaratıcılık oyununu alan isim oldu.



Dilara, yaptığı seçim ile Ateş'i direkt potaya gönderdi.

Daha sonra kırmızı takım arasında yapılan oylama ile haftanın son eleme adayı belli oldu. Milhan takım arkadaşlarından aldığı oylarla eleme potasına giden son isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan