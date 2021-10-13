FENERBAHÇE HABERLERİ! Serdar Dursun ile ilgili flaş itiraf! "Galatasaray..."

Serdar Dursun'u Beşiktaş ile Eskişehirspor U21 takımlarının hazırlık maçında seyrettiğini söyleyen Günaydın şunları söyledi: "Maç 4-4 bitti ama sahada görev yapan oyuncular içinde benim aklımda bir tek Serdar kaldı. Stiline hayran kalmıştım. Hemen peşine düştüm ama o alt ligleri istemiyor, Süper Lig'i arzuluyordu."

"F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ GOLCÜYÜ TERCİH ETTİ" Karagümrük'ün eski başkanı Cengiz Günaydın, Serdar Dursun'un bu sezon Fenerbahçe'ye gelme macerasını da şöyle anlattı: "Sayın Ali Koç çok tanınan önemli bir futbol büyüğümüze, geçen yıl Almanya'da oynayan bir futbolcuyu 'Alalım mı?' diye soruyor. Adını veremeyeceğim büyüğümüz "Onu alıp ne yapacaksın git Serdar Dursun'u al" diyor ve böylece futbolcunun Fenerbahçe macerası başlıyor."