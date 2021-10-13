Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir nereli kaç yaşında?

Demet Özdemir, Kanal D'de komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'ye misafir oldu. Özdemir, bir show programında bir skeçte de başrol olarak yer aldı. Ünlü isim hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir aslen nereli, sevgilisi kim? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kariyerine adım atan isim Erkenci Kuş dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemi, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı.

Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

Demet Özdemir, anne ve babasının 3 çocuğunun en küçüğü olarak İzmit'te doğdu. 7 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşındı.

Özdemir, 2013'te Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" klibinde yer aldı ve kısa bir süre sonra Fox'un yeni dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'de ilk ortağı Ekin Koç'la birlikte Aylin karakterini canlandırdı.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura'da "Ayla" karakterini, Tut Sözünü adlı filmde "Demet" karakterini canlandıran Özdemir ardından Star TV'nin Çilek Kokusu dizisinde "Aslı" karakterine hayat verdi.

2018 - 2019 yılları arasında Türk romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'da Can Yaman'la başrolü "Sanem" olarak oynadı. Bu dizideki rolüyle 2019 Lübnan Murex d'Or'da En İyi Kadın Oyuncu, En iyi dizi çifti (Can Yaman ile birlikte) ve en iyi romantik komedi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Kasım 2019'da Pantene Türkiye marka elçisi oldu.

Özdemir, günümüzde İbrahim Çelikkol'la birlikte Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir'de "Zeynep" karakterini canlandırıyor. Dizi, Çağrı Bayrak'ın yönettiği OG Medya tarafından 25 Aralık 2019'da gösterime girdi, senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından esinlenmiştir.

Öte yandan Demet Özdemir bir süredir Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.