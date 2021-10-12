MasterChef Burcu Önal kimdir? Burcu Önal elendi mi?

Burcu Önal, MasterChef'te elenip elenmediği sorgulanan konular arasında. MasterChef'te bu hafta eleme potasına yazılan Burcu Önal, akıbeti 10 Ekim Pazar günü yapılan yarışma sonrası belli oldu. Eleme adayları arasında kıya sıya mücadelenin süreceği MasterChef Türkiye'de Burcu Önal, jüri üyelerine en iyi yemeği sunmak için mücadele etti. İşte yarışmacının kimdiri, hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

BURCU ÖNÜL ELENDİ Mİ?

MasterChef'te haftanın elenen isim belli oldu. Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

BURCU ÖNÜL KİMDİR?

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

BURCU ÖNAL GEÇEN SEZONDA DA YARIŞTI

Yarışmaya geçen sezon da katılan Burcu Önal, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım edip elenmişti.

MasterChef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Önal'ın anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri şefler başta olmak üzere herkesi şaşırttı.



