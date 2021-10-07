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Aşk 101'in sevilen yıldızı İpek Filiz Yazıcı Galatasaray'ı tuttuğunu açıkladı! Favori oyuncuları...

2 sezon yayınlanmanmasının ardından final yapan sevilen dizi Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı tuttuğu takımı açıkladı. Dizide Işık karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Favori oyuncularından bahseden güzel oyuncu, "Favori futbolcum Wesley Sneijder’di, şu an Fernando Muslera.” dedi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 11:36
Aşk 101'in sevilen yıldızı İpek Filiz Yazıcı Galatasaray'ı tuttuğunu açıkladı! Favori oyuncuları...

Aşk 101'in sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, tuttuğu takımı açıklarken en sevdiği futbolcunun da ismini verdi.

"KOYU GALATASARAY TARAFTARIYIM"
Aşk 101'de Işık karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Galatasaray'daki favori futbolcusundan da bahsetti. 20 yaşındaki güzel oyuncu, "Koyu Galatasaray taraftarıyım. Favori futbolcum Wesley Sneijder'di, şu an Fernando Muslera." dedi. Maçları tribünden izlemeyi ihmal etmeyen İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan Galatasaray'la ilgili paylaşımlar da yapıyor.

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