Aşk 101'in sevilen yıldızı İpek Filiz Yazıcı Galatasaray'ı tuttuğunu açıkladı! Favori oyuncuları...

Aşk 101'in sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, tuttuğu takımı açıklarken en sevdiği futbolcunun da ismini verdi.



"KOYU GALATASARAY TARAFTARIYIM"

Aşk 101'de Işık karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Galatasaray'daki favori futbolcusundan da bahsetti. 20 yaşındaki güzel oyuncu, "Koyu Galatasaray taraftarıyım. Favori futbolcum Wesley Sneijder'di, şu an Fernando Muslera." dedi. Maçları tribünden izlemeyi ihmal etmeyen İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan Galatasaray'la ilgili paylaşımlar da yapıyor.