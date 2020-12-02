Son dakika haberi | Kaan Yıldırım ile Hadise ayrıldı mı? Flaş detay ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta corona virüsüne yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılarak evine geçmiş ve kendini karantinaya almıştı. Bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise-Kaan Yıldırım çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Corona virüsü nedeniyle evleri ayıran çiftin ilişkilerine son verdikleri öne sürüldü.

Çiftin ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşerken, hayranları da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın Instagram'da birbirlerini takip etmemesi de ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İkili, haberler sonrası şu ana kadar olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmadı.