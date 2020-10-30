Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar Yaman'ın son bölümde bıçaklanması diziyi izleyenleri üzdü. Hünkar karakterinin yaralanması, "Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Vahide Perçin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Perçin hakkındaki tüm soruların cevabı...

VAHİDE PERÇİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, "Biz kavuşacak kadar yanmadık mı" sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, "Elveda Hünkar" notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Burada tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. ATV ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.