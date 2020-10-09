Victoria Backham Meghan Markle'ı uyardı! "Eleştirilere kapalı olmalısın"

İngiltere prensi Harry ile dünya evine giren Meghan Markle'ın en büyük destekçisi, David Backham'ın eşi Victoria Backham oldu. The Sun'da yer alan haberde, "Victoria, Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı" denildi. Haberde, Amerika'ya yerleşen Backham çiftinin tecrübeleriyle destek olduğu belirtildi ve "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor" ifadesine yer verildi.