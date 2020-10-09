Haberler Magazin Victoria Backham Meghan Markle'ı uyardı! "Eleştirilere kapalı olmalısın"

'ı uyardı! "Eleştirilere kapalı olmalısın"

ile mutlu bir evlilik süren ve Amerika'ya yerleşen 'ın en büyük destekçisi İngiltere'nin futbol efsanesi 'ın eşi oldu. Gözden uzak bir yaşam sürmek isteyen çift hakkında neredeyse hergün haber yapılıyor. Victoria Backham da Meghan Markle'a konu hakkında tavsiye verdi. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 11:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 11:41
Victoria Backham Meghan Markle'ı uyardı! "Eleştirilere kapalı olmalısın"

ile dünya evine giren 'ın en büyük destekçisi, 'ın eşi oldu. 'da yer alan haberde, "Victoria, Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı" denildi. Haberde, Amerika'ya yerleşen Backham çiftinin tecrübeleriyle destek olduğu belirtildi ve "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor" ifadesine yer verildi.

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