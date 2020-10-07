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Pratik yemek tarifi: nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne? yemekleri...

Sevilen yarışma programlarından biri olan 2020'de 6 Ekim Salı tarihli programda yarışmacılar et döner yaparak şeflerini etkilemeye çalıştı. Program sonrasında arama motorlarında birçok kişi yapımı hakkında araştırma yaptı. Peki,evde et döner nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 08:47 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 08:47
Pratik yemek tarifi: Evde et döner nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne? Masterchef yemekleri...

2020'de yarışmacılar tarafından et döner ile farklı ve güzel sunumlar yapıldı. Şeflere sunulan yemekler beğeni topladı. Yarışma sonrasında yapımı merak konusu oldu.

EVDE ET DÖNER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

İki buçuk çay kaşığı tuz

EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Orta yaplı dana kıyma karabiber ve tuz ile yoğurulur. İki dilim bifteği yan yana koyulur. Bifteklerin üzerine hazırlanan kıymanın yarısını yayılır. Kıymanın üzerine iki dilim biftek daha eklenir ve kalan kıyma eklenir. Bu işlemin ardından kalan biftekler eklenir ve rulo şeklinde sarılır. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirilir. Pişirileceği zaman dolaptan çıkarılıp ince ince dilimlenir. Teflon bir tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirilir. Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

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