Pratik yemek tarifi: Evde et döner nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne? Masterchef yemekleri...

Masterchef 2020'de yarışmacılar tarafından et döner ile farklı ve güzel sunumlar yapıldı. Şeflere sunulan yemekler beğeni topladı. Yarışma sonrasında evde et döner yapımı merak konusu oldu.

EVDE ET DÖNER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

İki buçuk çay kaşığı tuz

EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Orta yaplı dana kıyma karabiber ve tuz ile yoğurulur. İki dilim bifteği yan yana koyulur. Bifteklerin üzerine hazırlanan kıymanın yarısını yayılır. Kıymanın üzerine iki dilim biftek daha eklenir ve kalan kıyma eklenir. Bu işlemin ardından kalan biftekler eklenir ve rulo şeklinde sarılır. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirilir. Pişirileceği zaman dolaptan çıkarılıp ince ince dilimlenir. Teflon bir tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirilir. Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.