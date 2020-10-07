Kuruluş Osman 28. yeni bölüm heyecanı! Yeni sezon nefes kesecek...

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, Burak Çelik, Celal Al, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy, Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Bahtiyar Engin, Emel Dede, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Ömer Ağan, Açelya Özcan, Ayşen Gürler, Hazım Körmükçü, Tamer Yiğit ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen yapımlarından Kuruluş Osman, 28. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

YENİ SEZON 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi 7 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.