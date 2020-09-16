Şambali tatlısın nasıl yapılır? Şambali tatlısı tarifi ve malzemeleri

Lezzetiyle ve damakta bıraktığı tadıyla Türk mutfağının sevilen tatlıları arasında yer alan şambali tatlısı tarifini sizler için hazırladık.

İrmikli ve bol şerbetli yumuşacık bir lezzet olan şambali tatlısı, yapılışı açısından da oldukça pratik bir lezzet. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte 15 Eylül MasterChef 2020 Şambali tatlısı nasıl yapılır?

ŞAMBALİ TATLISI MALZEMELERİ:

500 gr irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1.5 su bardağı şeker

1,5 paket kabartma tozu

1,5 paket vanilya

Şerbeti için;

2 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

Tuzsuz yer fıstığı

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI:

Derin bir kaba irmik, toz şeker, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip ve karıştırın. Karışımı yağladığınız fırın tepsisine boşaltın Hamurun üzerine fıstık sıralayın. 200 derecede ( 40 dakika) kızarana kadar pişirin.

Şerbet için 2 su bardağı suya 3,5 su bardağı şeker ilave edin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan indirin. Tepsi fırından çıktıktan sonra sıcak şerbeti dökün, şurubu çekmesini bekleyin. Dilimleyip servis yapın.