Selçuk Şahin eşiyle Çeşme'de tatil yapıyor
Süper Lig'de uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş olan ve son olarak Bursaspor'da oynadıktan sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin eşiyle tatil yapıyor. Şahin, sahilde görüntülendiğini fark edince eşini havluyla sardı ancak tüm önlemlere rağmen görüntülendi.
Futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün Dalyan'daki bir sahilde görüntülendi. Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı.
EŞİNİ HAVLUYA SARDI
Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.
- 09.09.2020
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