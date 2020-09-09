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09 Eylül 2020, Çarşamba
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eşiyle Çeşme'de tatil yapıyor

Selçuk Şahin eşiyle Çeşme'de tatil yapıyor

'de uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş olan ve son olarak 'da oynadıktan sonra futbolu bırakan eşiyle tatil yapıyor. Şahin, sahilde görüntülendiğini fark edince eşini havluyla sardı ancak tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

Futbolcu , eşi 'le Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün Dalyan'daki bir sahilde görüntülendi. Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı.

EŞİNİ HAVLUYA SARDI
Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

  1. 09.09.2020
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