Selçuk Şahin eşiyle Çeşme'de tatil yapıyor

Futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün Dalyan'daki bir sahilde görüntülendi. Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı.

EŞİNİ HAVLUYA SARDI

Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.