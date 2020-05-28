Oyuncu Bahar Şahin küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu açıkladı!
Son dönemlerde şöhreti artan oyuncular arasında yer alan Bahar Şahin verdiği bir röportajda futbolcu Arda Turan'a küçükken aşık olduğunu ifade etti.
Son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Bahar Şahin küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahsetti. Bahar Şahin, bu açıklama ile şaşkınlık yarattı.
"KÜÇÜKKEN ARDA TURAN'A AŞIKTIM"
Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 18:31
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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