Oyuncu Bahar Şahin küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu açıkladı! - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Oyuncu küçükken 'a aşık olduğunu açıkladı!

Oyuncu Bahar Şahin küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu açıkladı!

Son dönemlerde şöhreti artan oyuncular arasında yer alan verdiği bir röportajda futbolcu 'a küçükken aşık olduğunu ifade etti.

Son dönemin popüler oyuncularından , Magazin dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Bahar Şahin küçükken aşık olduğu ünlü isimden bahsetti. Bahar Şahin, bu açıklama ile şaşkınlık yarattı.

"KÜÇÜKKEN ARDA TURAN'A AŞIKTIM"

Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken 'a aşıktım" dedi.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 18:31
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