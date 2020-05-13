Corona virüsü yeni belirtileri ortaya çıktı! İshal ve mide bulantısı corona belirtisi mi?

Corona virüs belirtileri nelerdir? Korona virüs kaç günde anlaşılır? soruları corona virüsünde en başlıca araştırılan konulardan. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavürüsü pandemi olarak ilan etmesiyle başlayan çalışmalarda, korona virüs yeni belirtileri gözlendiğini bilim insanları açıkladı. Son gelişmelerde de corona virüsün ishal ve mide bulantısı yapabileceği yönünde. İşte, corona virüs belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtını araştıranlar için koronavirüs ilk belirtileri ve konuyla ilgili ayrıntılar...

MİDE BULANTISI VE İSHAL CORONA VİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.

Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.

ÇOCUKLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ...

Çin'in Vuhan kentinde Tongci Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli doktor Vınbin Li, "Çoğu çocuk Kovid-19'dan sadece biraz etkilendi ve çok az sayıdaki ağır vakada sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu vardı. Çocukta solunum yolu semptomları veya başka bir hastalıktan muzdarip olma durumu yoksa erken dönemde teşhisi gözden kaçırmak kolay." değerlendirmesini yaptı.

Li, Kovid-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.

Doktor Li ve meslektaşları, öksürükle başlayan solunum yolu şikayeti göstermeden hastaneye kaldırılan, sonradan zatürre ve Kovid-19 teşhisi konulan çocuklarla yürüttükleri klinik çalışmada, söz konusu bulguyu elde etti.

Ekip, her 5 çocuktan 4'ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiğine işaret etti.

KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

KORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNURUZ?

El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.