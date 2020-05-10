Sinem Kobal kimdir? Yaşı Kaç? Nereli? İşte Sinem Kobal'ın biyografisi
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra uzun süredir bir projede yer almayan ve hamile olan Sinem Kobal'ın hayatı araştırılıyor. Sinem Kobal'ın boyu, kilosu, kariyeri, yaşı gibi özellikleri merak konusu oldu. Peki, Sinem Kobal kimdir? Yaşı Kaç? Nereli?
Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın hayatı merak konusu oldu. ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun oyuncu eşi Sinem Kobal uzun süredir oyunculuk yapmıyordu.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizelidir. Hemşinli bir ailenin kızıdır. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.
SİNEM KOBAL KÜÇÜK YAŞTAN BALE EĞİTİMİ ALDI
Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.
Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.
SELENA DİZİSİ İLE EN SEVİLEN OLDU
ATV'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni'nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir. 2010 Yazında Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.
5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.
- 10.05.2020
- Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
- Trabzonspor'un eski hocasının gözbebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
- Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
- Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü sonrası şoke eden haber! Çocuklar...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sinem Kobal kimdir? Yaşı Kaç? Nereli? İşte Sinem Kobal'ın biyografisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.