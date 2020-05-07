Sinem Kobal hamile mi? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne?

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor... Ünlü sunucu ve oyuncunun eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğu haberi gündeme oturdu. 4 yıl önce nikah masasına oturan ikilinin bebek bekledikleri haberini nazardan korktukları için yalnızca aileleri ve yakın çevreleri ile paylaştıkları ifade ediliyor.

SİNEM KOBAL HAMİLE Mİ?

Henüz Kenan İmirzalıoğlu ya da Sinem Kobal'dan bir açıklama gelmese de güzel oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ve bunu sadece yakın dostlarıyla paylaştığı aktarıldı.

SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ NE?

Ünlü çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyada gündem olurken, bebeğin cinsiyetinin de belli olduğu kaydedildi. İmirzalıoğlu ailesi bir kız bebek bekliyor. Sinem Kobal bir süredir ekran önündeki projelerde yer almıyordu.