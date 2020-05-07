Sinem Kobal hamile mi? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Magazin Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden bebek müjdesi!

mi? Sinem Kobal ile 'nun bebeğinin cinsiyeti ne?

Sinem Kobal hamile mi? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne?

'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu ile oyuncu eşi 'ın bekledikleri haberi magazin gündeminde zirveye yerleşti. Ünlü çift 4 yıllık evliydi. İkilinin nazardan çekindikleri için haberi yalnızca yakın çevreleriyle paylaştığı ifade edilirken, bebeklerinin cinsiyetinin de belli olduğu belirtiliyor. Magazin takipçileri haber sonrası "Sinem Kobal mi?" "Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ne?" gibi soruları aratıyor. İşte merak edilen o detaylar...

'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sevilen sunucusu baba oluyor... Ünlü sunucu ve oyuncunun eşi 'ın olduğu haberi gündeme oturdu. 4 yıl önce nikah masasına oturan ikilinin bekledikleri haberini nazardan korktukları için yalnızca aileleri ve yakın çevreleri ile paylaştıkları ifade ediliyor.

SİNEM KOBAL HAMİLE Mİ?

Henüz Kenan İmirzalıoğlu ya da Sinem Kobal'dan bir açıklama gelmese de güzel oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ve bunu sadece yakın dostlarıyla paylaştığı aktarıldı.

SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ NE?

Ünlü çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyada gündem olurken, bebeğin cinsiyetinin de belli olduğu kaydedildi. İmirzalıoğlu ailesi bir kız bebek bekliyor. Sinem Kobal bir süredir ekran önündeki projelerde yer almıyordu.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 10:19
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