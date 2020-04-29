Gigi Hadid hamile mi? Zayn malik ile Gigi Hadid bebek mi bekliyor? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Magazin Gigi Hadid hamile mi?

hamile mi? ile Gigi Hadid bebek mi bekliyor?

Gigi Hadid hamile mi? Zayn malik ile Gigi Hadid bebek mi bekliyor?

Dünyaca ünlü model ile şarkıcı sevgilisi uzun süredir birlikteler. Zayn Malik ile Gigi Hadid'in bebek beklediği iddia edildi.

Ünlü müzik gruplarından birinin eski solisti olan ile dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan uzun yıllardır birlikteler. 3 kez ayrılan çiftin bebek beklediği iddia edildi.

gazetesinin haberine göre 25. doğum gününü kutlayan Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile. Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve Zayn Malik ile birlikte kutlayan Gigi Hadid, paylaştığı fotoğraflarda hamileliği ile ilgili ipucu vermedi.

Ortaya çıkan iddialar sonrası Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara dikkat edilince Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü. Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı.

  1. 29.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gigi Hadid hamile mi? Zayn malik ile Gigi Hadid bebek mi bekliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA