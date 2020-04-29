Gigi Hadid hamile mi? Zayn malik ile Gigi Hadid bebek mi bekliyor?
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı sevgilisi Zayn Malik uzun süredir birlikteler. Zayn Malik ile Gigi Hadid'in bebek beklediği iddia edildi.
Ünlü müzik gruplarından birinin eski solisti olan Zayn Malik ile dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Gigi Hadid uzun yıllardır birlikteler. 3 kez ayrılan çiftin bebek beklediği iddia edildi.
Daily Mail gazetesinin haberine göre 25. doğum gününü kutlayan Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile. Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve Zayn Malik ile birlikte kutlayan Gigi Hadid, paylaştığı fotoğraflarda hamileliği ile ilgili ipucu vermedi.
Ortaya çıkan iddialar sonrası Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara dikkat edilince Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü. Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı.
- 29.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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