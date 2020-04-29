Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finaliyle geceye damga vurdu! Büyük ihanet! EDHO son bölüm izle... - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finaliyle geceye damga vurdu! Büyük ihanet...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finaliyle geceye damga vurdu! Büyük ihanet...

'nin en sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle geceye damgasını vurdu. Raci Şaşmaz'ın yazdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finaliyle reytingleri alt üst etti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finalinde neler oldu? Nasıl izlenir?

Sezona erken veda eden reyting rekortmeni yapım bu hafta yayınlanan bölümü ile milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı. Dizide bu hafta aksiyon dolu sahneler izleyicileri her zaman olduğu gibi heyecanlandırsa da aynı zamanda yapımın sevenleri erken bölümü için üzüldüğüne dair sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

'nu sezon finalinde Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderildi. Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının sonucuna ulaşmıştır. Feyyaz için sırada masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek bulunuyor. Planlarda yer alanlara göre Kasaplar, Çakırbeyliler'e düzenlenen suikastın başarılı olduğu haberini verecek. Haberin gelmesiyle Feyyaz da kalıcı barış bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. İşler planladığı gibi gitmez. İhanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı serttir. Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi ve yalnız kalması an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

EDHO SON BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finali izlemek için 'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  1. 29.04.2020
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