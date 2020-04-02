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02 Nisan 2020, Perşembe
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, ve ? Uygulamalar ? Bakanlık açıkladı...

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Uygulamalar neden çöktü? Bakanlık açıkladı...

Dünya çapında en yaygın kullanılan uygulamalardan , ve 'un medya servislerinde büyük bir problem yaşandı. Uygulama üzerinden fotoğraf ve video gönderemeyen kullanıcılar uygulamanın çöküp çökmediğini araştırırken, Ulaştırma ve . 'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

En çok kullanılan sosyal mecralar arasında yerlerini alan , ve 'ta uygulamalarda medya gönderimiyle alakalı büyük bir sorun yaşandı. Kullanıcılar arkadaşlarına fotoğraf, video ve GIF tarzı içerikler gönderememesi üzerine soluğu arama motorlarında alarak WhatsApp, Facebook ve Instagram ? sorusunun yanıtını aradı. Bazı kullanıcılarda medyalar direkt olarak iletilmezken, kimi kullanıcılarda ağırlık problemi yer aldı.

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen problemin yalnızca Facebook Grubu'na ait uygulamalarda yaşanması ise dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren problem ardından tekrarlanmadı.

BAKANLIK AÇIKLADI!

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta medya problemlerinin yaşanmasıyla ilgili, Ulaştırma ve . açıklamada bulundu. Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Sayan, "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerindeki global kaynaklı sorun sona ermiştir." dedi.

  1. 02.04.2020
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