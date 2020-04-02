WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Uygulamalar neden çöktü? Bakanlık açıkladı...
Dünya çapında en yaygın kullanılan uygulamalardan WhatsApp, Instagram ve Facebook'un medya servislerinde büyük bir problem yaşandı. Uygulama üzerinden fotoğraf ve video gönderemeyen kullanıcılar uygulamanın çöküp çökmediğini araştırırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
En çok kullanılan sosyal mecralar arasında yerlerini alan WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta uygulamalarda medya gönderimiyle alakalı büyük bir sorun yaşandı. Kullanıcılar arkadaşlarına fotoğraf, video ve GIF tarzı içerikler gönderememesi üzerine soluğu arama motorlarında alarak WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? sorusunun yanıtını aradı. Bazı kullanıcılarda medyalar direkt olarak iletilmezken, kimi kullanıcılarda ağırlık problemi yer aldı.
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen problemin yalnızca Facebook Grubu'na ait uygulamalarda yaşanması ise dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren problem ardından tekrarlanmadı.
BAKANLIK AÇIKLADI!
WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta medya problemlerinin yaşanmasıyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklamada bulundu. Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Sayan, "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerindeki global kaynaklı sorun sona ermiştir." dedi.
- 02.04.2020
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