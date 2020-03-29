Sevindirici haber
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın bulunduğunu duyurdu. Tüm dünya gibi spor camiası da bu gelişmeyle umutlarını yeşertti.
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç Korona virüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçe ve bağışıklığı arttırır" ifadesi kullanıldı
ADA'DA ZARAR 250 MİLYON POUND
Bu ilacın akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacağı vurgulandı. Virüsün yayılma hızının üst düzeyde olduğu günlerde yaşanan bu gelişme merak uyandırdı. Tüm dünya gibi spor camiası da bu haberle umutlandı. Virüs nedeniyle kulüpler ekonomik olarak büyük darbe yemişti. İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde bazı takımların iflas noktasına gelebileceği belirtilirken; dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere'de yayıncı iki kuruluşun zararının 250 milyon pound (1 milyar 975 milyon TL) olacağı açıklanmıştı.
- 29.3.2020
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