Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya’daki spor kompleksinin çatısında güvercin beslemeye başladı. Hakan'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere hayranları, "Türk her yerde Türk" yorumunu yaptı.
Milanlı Hakan Çalhanoğlu, Türk geleneğini Avrupa'ya da taşıdı... Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, yıllar önce örnek bir davranışa imza attı. Doğduğu kentte futbol oynayan çocuklar için spor kompleksi yaptırdı. İzlanda maçından sonra da soluğu doğduğu şehirde aldı.
Ayağının tozuyla spor kompleksine giden oyuncu, burada çektiğini görüntüleri Instagram'da paylaştı. Çalhanoğlu'nun çatıda güvercinler için bir kümes yaptırdığı ortaya çıktı.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Türk her yerde Türk... Kaça satıyorsun abi... İlgilenirsen bende güzel taklacılar var" şeklinde yorumlar yaptı.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 11:42
- Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
- Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!
- Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
- Galatasaray'da kayyum tehlikesi! "Su bile alamayacak"
- 3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.