Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Magazin Haberleri Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı

Milli futbolcu 'da güvercin beslemeye başladı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı

Milli futbolcu , ’daki spor kompleksinin çatısında güvercin beslemeye başladı. Hakan'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere hayranları, "Türk her yerde Türk" yorumunu yaptı.

Milanlı , Türk geleneğini Avrupa'ya da taşıdı... 'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, yıllar önce örnek bir davranışa imza attı. Doğduğu kentte futbol oynayan çocuklar için spor kompleksi yaptırdı. İzlanda maçından sonra da soluğu doğduğu şehirde aldı.

Ayağının tozuyla spor kompleksine giden oyuncu, burada çektiğini görüntüleri 'da paylaştı. Çalhanoğlu'nun çatıda güvercinler için bir kümes yaptırdığı ortaya çıktı.

Görüntüleri izleyen kullanıcıları, "Türk her yerde Türk... Kaça satıyorsun abi... İlgilenirsen bende güzel taklacılar var" şeklinde yorumlar yaptı.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 11:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Almanya'da güvercin beslemeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN