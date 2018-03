Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

İster hazırlık maçı olsun, ister altyapı, Fenerbahçe takımı için 6-2'lik skor bir hezimettir. Hele ki, bir alt lig ekibine karşı.

Boluspor takımı alt ligde 6. sırada bulunan, 2 hafta önce Rizespor'a evinde 0-1 yenilmiş, geçen hafta ise, Samsunspor ile 0-0 berabere kalmış bir ekip. Yani 2 haftadır gol bulmakta sorun yaşıyorlar. Zaten çok golcü bir ekip de değil. 28 maçta 40 gol atmışlar. Lider Rize'nin ise aynı ligde 55 golü bulunuyor. Bir de rotasyona gitmiş karadeniz ekibi. Son lig maçındaki 11'inden hiç biri oynamıyor. Ama takımda forma rekabeti büyük. Bütün oyuncular tam konsantrasyonla mücadele ediyorlar.

Altyapı mı sorun, yoksa yönetim anlayışı mı ?



Bugün herkes Fenerbahçe'nin altyapısının eksikliğinin bu maçta ortaya çıktığından söz ediyor. Haklılar da. Fenerbahçe oyuncu üretemiyor. Yerine ise, Van der Wiel, Van Persie gibi kafa olarak futbolu bırakmış, para kazanmaya gelen oyuncuları yüksek ücretlerle transfer ediyor. Kulüp üretemediği gibi arada sırada denk gelebilecek bir kaç oyuncusuna da şans vermiyor. 2002 yılında A takıma yükselen Semih Şentürk geliyor akıllara. Fenerbahçe'nin "nöbetçi golcüsü" oldu Semih, kulübede sakal uzattı. Nöbette gol kralı da oldu. Euro 2008'in yıldızı da oldu. Ancak yeterince forma şansı buldu mu? Semih'in geçtiğimiz günlerde anlattığı şu anekdot ile yorumu sizlere bırakalım. Bir ara her maç oyuna girip gol atıyordum ancak hiç bir türlü 11'de başlayamıyordum. Moralim bozulmuştu. Zico da bunu farketti ve bana şunları söyledi. Ben seni hep oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım, Kezman'ı oynat diye baskı yapıyor. Satacakmış çünkü.

Fenerbahçeli oyunculardaki vurdumduymazlık

Şimdi bir de diğer açıdan bakalım. Boluspor'un bütün as oyuncularını dinlendirdiği maça, Fenerbahçe; Volkan, Şener, Ozan, Aatıf, Mehmet Ekici ve Soldado'nun yer aldığı 11 ile çıktı. Bu 6 oyuncunun 4'ü son oynanan Galatasaray maçının da as kadrosunda bulunuyordu. İkinci yarıda ise Valbuena, Giuliano ve Fernandao da oyuna girdiler. Buna rağmen her iki devrenin de kazananı 3-1'lik skorlarla Bolu takımıydı. Yani sorun sadece altyapı sorunu değil. Volkan'ın orta sahadan yediği gole bakarsanız, anlayabilirsiniz sorunun sadece altyapı kaynaklı olmadığını. Oyuncuların konsantrasyonu düşük. Oynamayan oyuncular isyan etmiyorlar, oynayanlar oyuncular da formanın değerini bilmiyorlar.

Gelin, bu tespitimizi destekleyecek birkaç veri paylaşalım.

-Fenerbahçe bu sezon oynadığı 8 hazırlık maçının sadece 1'ini kazandı. Sezon başı hazırlık maçlarındaki formsuzluk ve isteksizlik doğal olarak sezon başlangıcına da yansıdı ve Fenerbahçe ligin ilk 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ligin ilk 11 haftasındaysa ancak 4 galibiyete ulaşabildi. Daha sonra Aykut Kocaman'ın şok istifa kararı, Başkan'ın devreye girip oyuncuları fırçalaması ve de dağıtılan primlerin yarattığı etkiyle, aynı takım toparlanıp sıradaki 11 maçı yenilgisiz ve 8 galibiyetle geçti. Şimdi Fenerbahçe, yeniden 4 haftada yanızca 1 galibiyet alabildi ve sanırım, oyuncuların yeniden bir şoka ihtiyaçları var. Peki, Fenerbahçe kulübü oyuncularının bu kadar ciddiyetsiz olmaya hakları var mı?

-Fenerbahçe bu sezon Süper ligde 26 haftada 7 kez Anadolu kulüplerine puan kaybetti. Lider Galatasaray'da ise bu rakam 4. Bu takım hazırlık maçlarında olduğu gibi Anadolu maçlarında da düşük konsantrasyonla oynuyor.

-Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 13 karşılaşmada 25 puan toplayabildi. Büyük takımların en büyük avantajı içeride oynadığı maçlardır. Zaten kadro kalitesi yüksek olan bu ekipler, taraftarlarını da arkasına alarak, oynadıkları coşkulu futbolla kötü bile oynasalar maçlarının çoğunda 3 puana ulaşırlar. Ancak Fenerbahçe'nin bu coşkudan uzak futbolu 25 puan toplatırken lider Galatasaray ise içeride 37 puan topladı.

Fikstür kolay problem formsuzluk

Fenerbahçe'nin hala bir şansı var. O da 8 de 8 yapmak. Rakiplerine kıyasla bu kolay fikstürde, "24 suni puan" toplanabilir. Ben Fenerbahçe'nin kalan bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olabileceğine inanıyorum. Ancak bu formsuzluk ve coşkusuzlukla işi zor görünüyor.

Cihan Sezer / Fotomac.com.tr