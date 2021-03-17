Haberler Mac İzle A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

canlı izle! 17 Mart - maçı izle...

'nda yarı final heyecanı devam ediyor. ile finalde 'ın rakibi olmak için yarışacak. Dev maç ekranlarında CANLI yayınlanacak. Peki, A Spor nasıl izlenir? A Spor'un frekansı ne? A Spor kesintisiz canlı yayın izle...

Mac İzle Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:26
A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

heyecanı devam ediyor. adını finale yazdırdı. Bu akşam - maçında turu atlayacak olan ekip finade Beşiktaş'ın rakibi olacak. Peki, maçın yayınlandığı nasıl izlenir? A Spor yayın akışı...

17 MART A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı
11:00 Avrupa'dan Futbol
12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı
20:00 Maça Doğru - canlı
20:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Şifre: Şifresiz
Frekans: 12053
Sinyal oranı: 27500
FEC: 5/6
Video PID: 1302
Audio PID: 1402
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
Uydu: T4A

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal

ASpor CANLI YAYIN

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