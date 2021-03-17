A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Beşiktaş adını finale yazdırdı. Bu akşam Antalyaspor - Alanyaspor maçında turu atlayacak olan ekip finade Beşiktaş'ın rakibi olacak. Peki, maçın yayınlandığı A Spor nasıl izlenir? A Spor yayın akışı...
17 MART A SPOR YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu - canlı
11:00 Avrupa'dan Futbol
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı
20:00 Maça Doğru - canlı
20:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Şifre: Şifresiz
Frekans: 12053
Sinyal oranı: 27500
FEC: 5/6
Video PID: 1302
Audio PID: 1402
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
Uydu: T4A
A SPOR KAÇINCI KANALDA?
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal