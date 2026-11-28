Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yapamayan Konyaspor, Mısır ekibi Al-Ahly'de forma giyen tecrübeli oyuncu Emam Ashour'u gündemine aldı. Teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği 28 yaşındaki orta saha için çalışmalar başladı. Yeşil-beyazlılar, kısa süre içinde tecrübeli futbolcu için resmi teklifini yapacak. Hedef; Ashour'a ocak ayında yeşil-beyazlı formayı giydirmek. Oyuncu için 3 milyon euroluk bir teklifin yapılması planlanıyor.

32 GOL-25 ASİST

El Mahalla'da futbola başladıktan sonra Harras'a kiralanan Emam Ashour, ardından 2019'da Zamalek'e 650 bin euroya satıldı. Zamalek, 4 sezon sonra ise oyuncuyu Danimarka ekibi Midtjylland'a 2.76 milyon euroya gönderdi. Danimarka'da beklentilerin altında kalan tecrübeli orta saha altı ay sonra ise Al-Ahly'ye 2.68 milyon euroya geldi. 3 sezondur Ahly forması giyen Ashour, 110 maça çıktı ve 32 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.