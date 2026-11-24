Beşiktaş karşısında yaptığı 2 asistle yıldızlaşan Konyaspor kaptanı Deniz Türüç, camiaya umut aşıladı. Son haftalardaki kötü gidişatın farkında olduklarını belirten deneyimli futbolcu; teknik heyete, yönetime ve takım arkadaşlarına güvendiğini vurguladı. Armayı yüreklerinde taşıdıklarını söyleyen Türüç, taraftar desteğiyle yeniden ayağa kalkacaklarının sözünü verdi. Türüç, yeşil-beyazlı taraftarlara da takıma verdikleri destek için teşekkür etti.