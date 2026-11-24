Beşiktaş karşısında yaptığı 2 asistle yıldızlaşan Konyaspor kaptanı Deniz Türüç, camiaya umut aşıladı. Son haftalardaki kötü gidişatın farkında olduklarını belirten deneyimli futbolcu; teknik heyete, yönetime ve takım arkadaşlarına güvendiğini vurguladı. Armayı yüreklerinde taşıdıklarını söyleyen Türüç, taraftar desteğiyle yeniden ayağa kalkacaklarının sözünü verdi. Türüç, yeşil-beyazlı taraftarlara da takıma verdikleri destek için teşekkür etti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.