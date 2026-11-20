Konyaspor yöneticisi Cengiz Yönet, Pazar günü sahalarındaki Beşiktaş karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak gördüklerini belirtti
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de son iki maçından yenilgiyle ayrılan Konyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Konyaspor yöneticisi Cengiz Yönet, "Beşiktaş maçını çıkış maçlarından biri olarak görüyoruz. Futbolda üç ihtimal var ancak inancımız bu maçtan puanlarla ayrılacağımız yönünde" dedi. Milli arada iyi çalıştıklarının altını çizen Yönet, "Milli ara takımımıza iyi geldi. Yönetim, futbol şubemiz ve teknik heyetimiz futbolcularımızla sürekli bir araya gelerek takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için gayret gösterdi. Takımımıza güveniyoruz" diye umut dağıttı.