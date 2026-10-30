Birlik olalım

Süper Lig'de bugün lider Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, taraftarlardan destek istedi. Geçen hafta sahalarında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri maçta taraftar desteğine hayran kaldığını belirten İlhan Palut, "Bu maçta güzel bir ambiyans vardı. Bu oyuncularımızı kesinlikle pozitif etkiliyor. Tek ricam var; Galatasaray maçında belli bir seyirciye oynadık. Aynısını bir dahaki iç saha maçında yine oynayalım, büyük bir güçle oynayalım. Bizim için inanılmaz değerli" dedi.

MÜKEMMELİNİ İSTİYORUM

İyi günde, kötü günde bir arada olmaları gerektiğinin altını çizen Palut, "Tekrar söylüyorum; çok fazla desteği hak eden bir performans gösterebildik mi bugüne kadar, bu sene için söylüyorum? Hayır. Ama taraftarlık böyle bir şey. İyi günde kötü günde bir arada olmalıyız. İnşallah onları sevindirmeye devam ederiz. Hani futbolcularıma diyorum ya daha mükemmelini istiyorum, en iyisini istiyorum. G.Birliği'ne 2 gol atan Awaziem'den daha iyisini istiyorum. Kendimden de taraftardan da herkesten bu işe bir katkı istiyorum. Ayağa kalkmamız lazım" diye umut dağıttı.

KONYASPOR HIRSLI VE İSTEKLİ

Konyaspor, bugünkü Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Anadolu Kartalı, taraftarı önünde oynayacağı zorlu 90 dakikanın galibiyet planlarını şimdiden yapmaya başlarken, antrenmanlardaki hırs ve istek camiada büyük bir moral kaynağı oldu. Yeşil-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruluyor.