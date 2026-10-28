Konyaspor kalesi!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 8 puanla 14. sıraya çıkan Konyaspor, savunmasıyla öne çıktı. Kaleci Bahadır Han Güngördü öncülüğünde Baniya'nın liderliğindeki Konyaspor defansı, son 5 maçta sadece 1 gol yedi. Kaleci Bahadır'ın da yüksek formu ile kale adeta duvar oldu.

Sakatlanan kaptan Adil Demirbağ'ın boşluğunun 29 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem tarafından doldurulması da Anadolu Kartalı'nda büyük bir moral oldu. Tecrübeli stoperin özellikle son oynanan Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle galibiyete damga vurması, yüzleri güldürdü.