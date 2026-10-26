Konya nihayet

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Yeşil-beyazlı takım böylece 3 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 43'te öne geçti. Bu dakikada Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem kontrol ederek vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

BAHADIR KURTARDI

Konyaspor ikinci devrede de atak oyununu sürdürdü. 56'da ceza sahasındaki karambolde Awaziem kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 72'de Melih'in Gouveia'ya müdahalesi sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. 75'te Tongya'nın penaltısında Bahadır gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor puanını 8'e yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

AWAZIEM DAMGASI

Kritik karşılaşmada yeşil- beyazlı takımı galibiyete taşıyan isim Chidozie Awaziem oldu. Konyaspor yönetiminin yaz transfer döneminde 1 milyon euro bonservisle Fransız temsilcisi Nantes'tan renklerine kattığı 29 yaşındaki savunmacı, iki kez ağları havalandırarak maça damgasını vurdu. Nijeryalı stoper daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'da da forma giymişti.

PALUT MEMNUN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyetin ardından iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Deneyimli hoca şöyle konuştu: "3 puana çok ihtiyacımız vardı. Devam etmemiz lazım. İyi sonuçlara, cesur oyuna, daha agresif mücadeleye devam etmemiz lazım ki çok ekside olduğumuz pozisyondan kendimizi çıkaralım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bir kazanma adanmışlığı içerisindeydiler" diye konuştu.

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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Konyaspor, bu sezon 2'nci kez güldü. Yeşilbeyazlılar ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.