CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Konyaspor Konya nihayet

Konya nihayet

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Konyaspor, bu sezon 2’nci kez güldü. Yeşilbeyazlılar ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında 1-0’lık sonuçla almıştı. Konyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ev sahibi takımı 3 puana taşıyan golleri 43 ve 56’ncı dakikalarda Awaziem kaydetti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Konya nihayet

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Yeşil-beyazlı takım böylece 3 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 43'te öne geçti. Bu dakikada Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem kontrol ederek vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

BAHADIR KURTARDI

Konyaspor ikinci devrede de atak oyununu sürdürdü. 56'da ceza sahasındaki karambolde Awaziem kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 72'de Melih'in Gouveia'ya müdahalesi sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. 75'te Tongya'nın penaltısında Bahadır gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor puanını 8'e yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

AWAZIEM DAMGASI

Kritik karşılaşmada yeşil- beyazlı takımı galibiyete taşıyan isim Chidozie Awaziem oldu. Konyaspor yönetiminin yaz transfer döneminde 1 milyon euro bonservisle Fransız temsilcisi Nantes'tan renklerine kattığı 29 yaşındaki savunmacı, iki kez ağları havalandırarak maça damgasını vurdu. Nijeryalı stoper daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'da da forma giymişti.

PALUT MEMNUN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyetin ardından iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Deneyimli hoca şöyle konuştu: "3 puana çok ihtiyacımız vardı. Devam etmemiz lazım. İyi sonuçlara, cesur oyuna, daha agresif mücadeleye devam etmemiz lazım ki çok ekside olduğumuz pozisyondan kendimizi çıkaralım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bir kazanma adanmışlığı içerisindeydiler" diye konuştu.

2

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Konyaspor, bu sezon 2'nci kez güldü. Yeşilbeyazlılar ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte dev derbinin ilk 11'leri
Okan Buruk'ın derbi planı hazır!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 01:34
Daha Eski
F.Bahçe'den bedavaya gidecek! F.Bahçe'den bedavaya gidecek! 01:34
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 01:34
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 01:34
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 01:34
Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! 01:34
İzmir'de kazanan Göztepe! İzmir'de kazanan Göztepe! 01:34