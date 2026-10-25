CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Konyaspor 20 yıllık üstünlük

20 yıllık üstünlük

Ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor, bugün G.Birliği'ni ağırlayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Anadolu Kartalı, aralarındaki oynadıkları maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
20 yıllık üstünlük
Ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor, bugün G.Birliği'ni ağırlayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Anadolu Kartalı, aralarındaki oynadıkları maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Başkent ekibini 19 kez ağırlayan yeşil-beyazlılar, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konya evinde G.Birliği'ne, en son 2006'da 3-0 yenildi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor 01:14
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:11
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 01:11
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 01:11
Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 01:11
Bir adım öndeyiz Bir adım öndeyiz 01:09
Daha Eski
Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi 01:09
Borç 36 milyarı geçti Borç 36 milyarı geçti 01:07
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 23:13