20 yıllık üstünlük

Ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor, bugün G.Birliği'ni ağırlayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Anadolu Kartalı, aralarındaki oynadıkları maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Ligde 3 maçtır kazanamayan Konyaspor, bugün G.Birliği'ni ağırlayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Anadolu Kartalı, aralarındaki oynadıkları maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Başkent ekibini 19 kez ağırlayan yeşil-beyazlılar, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konya evinde G.Birliği'ne, en son 2006'da 3-0 yenildi.