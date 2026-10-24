Çıkış maçımız

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, G.Birliği maçında çıkış yapmak istediklerini belirterek, “Yeni bir sayfa açacağız” dedi
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in ilk 8 maçında 4 gol atıp 5 puan toplayabilen Konyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak "yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor. Beklentilere sahada karşılık vermenin önemine işaret eden Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Sahada futbolcularımızın inancı ve emeği, tiribünde taraftarlarımızın desteği ile Gençlerbirliği maçını hepimiz için güzel bir başlangıca dönüştürmenin umudu ve inancı içindeyiz" dedi. Yönet, Konya'daki tüm gençleri ve aileleri tribüne çekmeyi hedeflediklerini de belirterek yeni bir projeyi müjdeledi.