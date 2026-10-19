Konyaspor ara vermedi

Amed deplasmanından puansız dönen Konyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Amed deplasmanından puansız dönen Konyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Enis Destan'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman, sahada ısınma ve 5'e 2 ile başlarken, çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar bugünü izinli geçirecek.