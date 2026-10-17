Konya namağlup Amed’e bilendi

İlk 5'i hedefleyen Konyaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Amed karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Anadolu Kartalı, hem 3 puan hem de rakibinin sahasındaki yenilmezlik serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Amed'in yenilmezlik serisi, 16 Mart 2025'te 1. Lig'de Erzurum'a 2-1 kaybettiği maçın ardından başladı. Diyarbakır ekibinin, 4 Nisan 2025'te Iğdır ile 0-0 berabere kaldığı maçtan beri bileği bükülmedi.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
İlk 5'i hedefleyen Konyaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Amed karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Anadolu Kartalı, hem 3 puan hem de rakibinin sahasındaki yenilmezlik serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Amed'in yenilmezlik serisi, 16 Mart 2025'te 1. Lig'de Erzurum'a 2-1 kaybettiği maçın ardından başladı. Diyarbakır ekibinin, 4 Nisan 2025'te Iğdır ile 0-0 berabere kaldığı maçtan beri bileği bükülmedi.