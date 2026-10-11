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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sonuçtan dolayı üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sonuçtan ötürü üzgün olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 17:07
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sonuçtan dolayı üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanarak moral bulmayı hedeflediklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti

Savunma disiplininden memnun olduğunu aktaran Palut, şöyle konuştu:

"Çok mu iyi oynadık değil ama gol atanın kazanacağı bir maç ve biz buna bence daha yakındık ama olmadı. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Bir yandan gol yemiyoruz. Bir disiplin var. Burası işin sürdürülmesi gereken tarafı ama üretmekte de son 3 maçta 1 gol atabildik. Öteki taraftan baktığımız zaman sıkıntı yaşadığımız ve bunun sürdüğü de bir gerçek. Burayı pozitife çevirmemiz gerekiyor."

Palut, karşılaşmanın 56. dakikasında yaşanan, ilk anda lehlerine verilen penaltı kararının saha kenarında izlenerek iptal edildiği pozisyona ilişkin, VAR sisteminde sunulan görüntülerin yetersizliğinden şikayet etti.

Stadın kamera açıları açısından oldukça elverişli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Hakeme VAR ekranında oldukça uzak ve sağlıksız bir görüntü sunuldu. Topun savunmanın kapalı eline çarpma ihtimali var ancak sunulan teknolojik imkanlar ve görüntüler insanları ikna edici netlikte değildi." değerlendirmesinde bulundu.

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