Yenilen haklar geri dönecek

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, ligdeki konumu itibarıyla bulundukları yerde hatalı hakem kararlarının etkisiyle ilgili çarpıcı konuştu. Atiker, "Şu an masada oturmadığınız bir yerde konuya müdahale etme hakkınız olmuyor. Bu konularla ilgili hukuk süreci devam ediyor. Yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Sebebini doğru işledim, tevekkül ettim. İşi, Allah'a havale ediyorum. İnşallah bir gün Konyaspor bu yenilen hakların karşılığını alacaktır" dedi.