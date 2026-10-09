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Anasayfa Konyaspor “Var gücümüzle oynayacağız'

“Var gücümüzle oynayacağız"

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir’i konuk edecek olan Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
“Var gücümüzle oynayacağız"

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. İlhan Palut, "Milli takımdan dönen futbolcularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Süper Lig'deki her maç zor, çok zor. Başakşehir maçı da bunlardan bir tanesi, çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız" dedi.

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