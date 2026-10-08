Konyaspor’dan gurbetçi atağı

Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Konyaspor, geleceğe yönelik hamlelerine devam ediyor.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, geleceğe yönelik hamlelerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Oktay Erkek, Almanya'da Köln U19 forması giyen 17 yaşındaki Eymen Erdoğan'ın takıma kazandırılması için girişimde bulundu. U18 Milli Takımımız'ın formasını giyen genç sol kanadı, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da takip ettiği öğrenildi. Erdoğan, bu sezon 8 maçta 1 gol, 5 asist katkısı sağladı.