Konyaspor son anda

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor ile Gençlerbirliği'nin mücadelesinde ev sahibi ekip, rakibini 85'te Muleka'nın attığı golle yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde çıkışını sürdürdü. Son 5 haftada 3 galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar, puanını 27'ye yükseltti. Konyaspor içerdeki yenilmezlik serisini de 8 maça (6 B, 2 G) yükseltti. Gençler'de ise kötü gidişe Volkan Demirel de "Dur" diyemedi. Galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.