Haberler Konyaspor Avrupalı Konya

Avrupalı Konya

Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1.5 yıllık imza attı. Atan, rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturmak istediğini söyledi

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Avrupalı Konya

Konyaspor'da Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Atan, "Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Enerjimiz tuttu. Özellikle ilk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla bu stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum" diye umut dağıttı.

