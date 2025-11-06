Avrupalı Konya

Konyaspor'da Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Atan, "Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Enerjimiz tuttu. Özellikle ilk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla bu stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum" diye umut dağıttı.